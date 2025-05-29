Kanada'daki orman yangınlarında en az 17 bin kişi tahliye edilecek
AA

Kanada'da acil durum ilan edildi...

Manitoba eyaletinde, orman yangınları sebebiyle 17 binden fazla kişinin tahliyesine karar verildi.

CBC News'in haberine göre, Manitoba Eyalet Başbakanı Wab Kinew, basına yaptığı açıklamada "Manitoba hükümeti, orman yangınları nedeniyle eyalet çapında acil durum ilan etti." dedi.

ASKERİ DESTEK İSTEDİ

Kinew, 17 bini aşkın kişinin tahliye edilmesi talimatını verdiklerini kaydederek Kanada Başbakanı Mark Carney'den yangınlarla mücadele konusunda askeri destek istediğini belirtti.

TAHLİYE EDİLENLERİN BÜYÜK KISMI YERLİ HALK

Eyaletteki 26 "First Nations (İlk Halklar)" yerli halkını temsil eden "Manitoba Keewatinowi Okimakanak" adlı kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, tahliye edilen kişilerin büyük kısmının yerli halktan oluştuğu aktarıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Manitoba'daki Whiteshell Eyalet Parkı'nda hızla yayılan orman yangınları nedeniyle iki kişi hayatını kaybetmişti.

Eyalet Başbakanı Kinew, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) koruma altındaki alanlar kategorisinde bulunan Whiteshell​​​​​​​ Eyalet Parkı'nda acil durum ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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İrem Yılmaz
Editor