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Kanada'daki orman yangınlarında en az 17 bin kişi tahliye edilecek

Kanada'daki orman yangınlarında en az 17 bin kişi tahliye edilecek Kanada'nın Manitoba eyaletinde orman yangınları sebebiyle acil durum ilan edilerek 17 bini aşkın kişinin tahliyesine karar verildi.