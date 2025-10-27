Karadağ olayı nedir, Türk vatandaşlar neden gözaltına alındı? Vizesiz giriş neden kalktı?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karadağ, gece yarısı aldığı sürpriz bir kararla vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya aldı.

Türkiye ile Karadağ arasında uzun süredir devam eden vizesiz geçiş, bazı olaylar nedeniyle sınırlı bir süreliğine durduruldu.

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yarın, acil prosedür kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz rejimin geçici olarak askıya alınmasına ilişkin bir karar alacağız”

45 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Karadağ’ın başkenti Podgorica’da geçtiğimiz günlerde yaşanan bıçaklı kavga sonrası 45 Türk vatandaşının gözaltına alındığı ifade edildi.

Karadağ medyasında yer alan haberlere göre, 25 yaşındaki bir kişi Zabjelo semtindeki bir eğlence mekânında göğüs ve kollarından bıçakla yaralandı.

Polis Müdürlüğü (UP) tarafından yapılan açıklamaya göre:

Zabjelo semtinde çok sayıda kişinin karıştığı bir kavga meydana geldi.

Olayda bir kişi bıçakla göğüs ve kollarından yaralandı.

Kavga, kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına yol açtı.

Olayın ardından operasyonlar kapsamında, toplam 45 Türk vatandaşının daha gözaltına alındığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve ek önlemler sonrasında suçun hukuki niteliği ile sorumluların durumunun netleşeceği belirtildi.