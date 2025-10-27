Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karadağ, Türk vatandaşlarının en çok tercih ettiği yurt dışı lokasyonlarından birisi...

Kotor, Budva gibi şehirleriyle Türk vatandaşlarının akınına uğrayan Karadağ, sürpriz bir karar aldı.

DİPLOMATİK KRİZ ÇIKTI

Türklerin son dönemde uğrak ülkelerinden biri haline gelen Karadağ'da yaşanan olay, iki ülke arasında krize neden oldu.

Başkenti Podgorica’da Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı kavga sonrası polis, geniş çaplı operasyon başlattı.

45 GÖZALTI

Yapılan operasyon sonrası 45 Türk vatandaşının gözaltına alındığı ifade edildi.

VİZESİZ SEYAHAT ASKIYA ALINDI

Bir Türk grubun karıştığı iddia edilen darp ve kavga olayı sonrası Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya aldıklarını duyurdu.

"KARARI ACİL BİR PROSEDÜRLE ALACAĞIZ"

Spajic, X hesabından yaptığı açıklamada "Türk vatandaşları için vizesiz rejimin geçici olarak askıya alınmasına ilişkin kararı acil bir prosedürle alacağız. Ekonomik faaliyetlerin ve iyi ikili ilişkilerin korunması amacıyla, önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyeti ile yoğun görüşmeler başlatarak, iyi iş birliği ve müttefiklik ruhu içinde her iki tarafın da çıkarına olacak en uygun modeli bulmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

TÜRK VATANDAŞLARI, KARADAĞ'A AKIN ETTİ

Turistik lokasyonlarıyla Türk vatandaşlarının beğenisini kazanan Karadağ'ı yılda ortalama 300 bin Türk ziyaret ediyor.

90 GÜNLÜK VİZE MUAFİYETİ SONA ERDİ

İki ülke arasında geçerli olan Vize Muafiyeti Anlaşması kapsamında, "Türkiye ve Karadağ vatandaşı olan diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamilleri, birbirlerinin ülkesine, her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren doksan (90) günü aşmayan bir süre için veya transit geçiş maksadıyla vize almadan girebilir" hükmü yer alıyordu.

Ayrıca karayoluyla ülkeye giriş yapan Türk vatandaşları, en az 6 ay geçerliliği bulunan pasaportlarıyla 180 gün içinde 90 güne kadar turistik veya transit seyahat gerçekleştirebiliyordu.