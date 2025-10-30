Kassam Tugayları, 2 İsrailli esirin cenazesini daha Kızılhaç’a teslim etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze’de ateşkes sürerken İsrail ordusunun 28 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle ertelenen teslim işlemi 30 Ekim günü yapıldı.

Kassam Tugayları, cenazelerin daha önce tespit ettikleri iki İsrailli esire ait olduğunu duyurdu.

Kızılhaç yetkilileri, tabutların İsrail tarafına ulaştırılmak üzere teslim alındığını doğruladı.

KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

Cenazelerin İsrail’e naklinin ardından Ulusal Adli Tıp Kurumu’nda kimlik teyidinin yapılacağı bildirildi.

Kimlik tespitinin tamamlanmasıyla cenazelerin gerçekten İsrailli esirlere ait olduğunun kesinleşmesi durumunda, Gazze’de halen 11 İsrailli esirin cesedinin bulunduğu kaydediliyor.

Daha önce ateşkes çerçevesinde Kassam Tugayları, aralarında iki Nepalli’nin de olduğu toplam 15 esirin cenazesini teslim etti. İsrail makamları ise Gazze’den alıkoydukları 195 Filistinlinin naaşını iade etti.

TESLİM EDİLEN İKİ CESET 28 EKİM'DE ÇIKARILMIŞTI

Kassam Tugayları'nın 28 Ekim'de Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrailli esirlere ait iki cesedin daha bulundukları yerden çıkarıldığı duyuruldu.

Açıklamada, 28 Ekim'de yapılan arama çalışmaları sonucunda 2 İsrailli esir Amiram Cooper ve Saher Baruch'un cesetlerine ulaşıldığı belirtildi.