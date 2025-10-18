Kassam Tugayları: İki İsrailli esirin cesetleri bu akşam teslim edilecek

- Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de ulaşılan iki İsrailli esirin cesedinin bu akşam teslim edileceğini duyurdu.
- Cesetlerin kimlikleri ve teslim yeri belirtilmezken, teslimatın yerel saatle 22.00'de yapılacağı açıklandı.
- Kassam Tugayları, Gazze'deki esirlerin cesetlerini çıkarmak için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını söyledi.
İsrail'in ihlallerinin gölgesinde ateşkes...
Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında canlı esirleri teslim eden Hamas, ölen esirlerin cesetlerini arama çalışmalarını da sürdürüyor.
2 ESİR CESEDİ DAHA TESLİM EDİLECEK
Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, bugün yerel saatle 10.00'da 2 esirin cesedine daha ulaşıldığı kaydedildi.
Yerel saatle 22.00'de teslim edileceği belirtilen cesetlerin kimlikleri ya da nerede teslim edileceklerine ilişkin bilgi verilmedi.
Hamas, daha önce İsrail'e 11 ceset teslim etti.
ÖZEL EKİPMANA İHTİYAÇ VAR
Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini, Gazze'de kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıkladı.
İsrail ise Hamas'ın elindeki tüm cesetleri teslim etmediğini iddia etmişti.