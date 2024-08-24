Katar'da bazı sokaklar yer altı klimaları ile soğutuluyor Orta Doğu'da aşırı sıcakların hüküm sürdüğü Katar'da gündüz saatlerinde sokaklarda yürümenin formülü yer altında klimalarla bulunmaya çalışılıyor.

AA

Dünyada yaşanan iklim krizi tüm ülkeleri tehdit ediyor.

Ancak yükselen sıcaklıklar Körfez ülkesi olan Katar'da çok daha fazla hissediliyor.

Aşırı sıcakların etkilediği Katar’ın başkenti Doha’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava ile mücadele etmek için sokaklara yer altı klimaları yerleştiriliyor.

DIŞARISI 46 DERECE

Yaz aylarında sıcaklığın 46 santigrat dereceyi bulduğu ülkede, kapalı alanda dahi klima hayatın olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

SICAK VE NEM

Ayrıca Katarlıları tehdit eden bir diğer olgu da yüksek nem oranları.

Etrafı Basra Körfezi ile çevrili olan ülkede yüksek sıcaklığın yanı sıra nem oranlarındaki artışla beraber sıcak hava da günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

METEOROLOJİ UYARIYOR

Katar Devleti Meteoroloji Servisi, zaman zaman vatandaşlara sıcak hava konusunda uyarılarda bulunurken, öğle saatlerinde güneş ışığına doğrudan maruz kalmaktan kaçınılması ve başta su olmak üzere bol miktarda sıvı tüketilmesini tavsiye ediyor.

YER ALTI KLİMALARI

Bu durumla mücadele etmek için başkent Doha'da günlük hayatı olumsuz etkileyen sıcak havalara karşı birtakım önlemler alınıyor. Şehirde yayaların yoğun bulunduğu bazı açık alanlara yer altı klimaları yerleştiriliyor.

TURİZM MERKEZLERİ YER ALTINDAN SOĞUTULUYOR

Özellikle Katara Kültür Köyü, Meşeyrib Müzeleri ve Lusail bulvarı gibi turistlerin uğrak noktalarından olan lokasyonlarda sokaklar yer altına yerleştirilen klimalar sayesinde soğutuluyor.

AÇIK HAVA PAZARI DA KLİMALI

Kentteki işlek cadde ve sokakların yanı sıra açık hava pazarlarına yerleştirilen klimalar sayesinde Katar'da yaşayanlar, aşırı sıcaklarda dahi bu noktalarda vakit geçirebiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)