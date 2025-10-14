Katar'dan Gazze açıklaması: Birçok konunun görüşülmesini müzakerelerin ikinci aşamasına bıraktık

Gazze'de ateşkesin ilk aşaması başarıyla tamamlandı...

Gözler, ateşkes sürecinin bundan sonrasında nasıl ilerleyeceğine çevrildi.

Konuya ilişkin Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde dün düzenlenen Barış Zirvesi'nin ardından Fox News'e röportaj verdi.

"ZORLU VE ÇETİN MÜZAKERELER BAŞLADI"

Gazze'de ateşkese değinen el-Ensari, "Bu tarihi günü uzun zamandır özellikle de 2 yıldır bekliyoruz. Bu adımın bölgeye istikrar ve barış getireceğini umuyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci aşama müzakerelerinin başladığına ilişkin açıklamasına benzer bir açıklama yapan el-Ensari, şöyle konuştu:

İlk aşamanın sorunsuz geçmesi için birçok konunun görüşülmesini ateşkes müzakerelerinin ikinci aşamasına bıraktık. Şu anda, Gazze Şeridi'nin güvenliğini ve yönetimini sağlamak ve savaşın yeniden başlamamasını garanti altına almak için zorlu ve çetin müzakereler başladı.

"BOŞLUK OLUŞMASINI ENGELLEMEK AMACIYLA BAŞLATILDI" VURGUSU

Katarlı Sözcü, "Müzakereler, ateşkes anlaşmasının birinci ve ikinci aşamaları arasında bir boşluk oluşmasını engellemek amacıyla başlatıldı" ifadesini kullandı.