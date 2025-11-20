Katar'dan İsrail hakkında "bölgedeki ateşkes anlaşmasını tehdit eden tehlikeli tırmanış" uyarısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail, Gazze Şeridi'ni hedef alıyor...

İsrail'in son gerçekleştirdiği saldırılar sonrası Katar Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı.

"ACIMASIZ SALDIRILARI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi’nde şehit ve yaralanmalara neden olan acımasız saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Saldırılar, bölgede ateşkes anlaşmasını baltalayan tehlikeli bir tırmanış oluşturuyor." ifadeleri kullanıldı.

Ateşkes anlaşmasının korunması ve buna bağlı kalınması için bölgesel çabaların sürdürülmesinin gerekliliği vurgulanan açıklamada, bunun, Gazze’ye yönelik saldırıların sona ermesine, bölgede adil ve sürdürülebilir barışın sağlanmasına zemin hazırlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Katar’ın Filistin davasını ve Filistin halkının direnişini destekleme konusundaki sabit tutumu yinelendi.

NE OLMUŞTU

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 77'den fazla kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi’nin güneyindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında ise 3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.