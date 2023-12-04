Katar'dan İsrail'e Gazze tepkisi: Gazze'ye saldırılar arabuluculuğu zorlaştırıyor Dışişleri Bakanı Al Sani, İsrail ordusunun Gazze'de sürdürdüğü saldırıları için, "Bölgedeki insani felaketi derinleştiriyor" dedi.

AA

Katar, İsrail ile Hamas arasında esir takası yapılması için arabulucu oldu.

Rehinelerin teslimi için çatışmalara insani ara verilirken, İsrail sürenin uzatılmasını istemedi ve kanlı saldırılarına yeniden başladı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "insani aradan" sonra İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürmesinin arabuluculuk çabalarını zorlaştırdığını söyledi.

Blinken'la Gazze'yi görüştü

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Al Sani, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan gelişmelerin ele alındığı görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve ateşkes olanakları da konuşuldu.

"İsrail'in Gazze'ye saldırıları arabuluculuk çabalarını zorlaştırıyor"

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, görüşmede Gazze'de yeni bir "insani ara" için ortaklarıyla arabuluculuk çabalarını sürdürdüklerinin altını çizerek şöyle dedi:

İsrail'in Gazze'ye saldırıları arabuluculuk çabalarını zorlaştırıyor ve bölgedeki insani felaketi derinleştiriyor.

"Güvenli insani koridorlar açılmalı"

Kadın ve çocuklar başta olmak üzere masum sivillerin öldürülmesi ve toplu cezalandırmaların kabul edilmez olduğuna dikkati çeken Al Sani, İsrail bombardımanı altındaki Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması için Gazze'ye güvenli insani koridorların açılması gerektiğini hatırlattı.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve sonrasında 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)