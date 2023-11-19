Katar'dan İsrail'e: Gazze'ye saldırıları durdur Başbakan ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve insani koridorlar açılması çağrısında bulundu.

AA

Orta Doğu ve Körfez'den İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, saldırılara son verilmesi gerektiğini söyledi.

Al Sani, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile başkent Doha'da basın toplantısı düzenledi.

Dünyaya seslendi: Duruş sergileyin

AB yetkilisi Borrell ile Gazze'de ateşkesin sağlanmasını ele aldıklarını belirten Al Sani, görüşmede ayrıca "Gazze'de gerçekleşen soykırım, aç bırakma ve zorla yerinden etme" gibi uygulamaları da görüştüklerini söyledi.

Gazze'ye uygulanan ablukanın kırılması ve burada tutulan İsrailli rehinelerin konusunu da ele aldıklarını aktaran Al Sani, uluslararası topluma İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara karşı bir duruş sergileme çağrısı yaptı.

"Felaket büyüyor"

İsrail ordusunun abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yaklaşık bir buçuk aydır sürdürdüğünü vurgulayan Al Sani, uluslararası toplumun durdurmaktan aciz kaldığı söz konusu saldırıların Gazze'de yol açtığı insani, ahlaki ve hukuki felaketin büyümeye devam ettiğine dikkati çekti.

"Saldırılar durdurulmalı, insani koridorlar açılmalı"

Katarlı Bakan Al Sani, İsrail'e de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararına uyarak Gazze'ye yönelik saldırıları durdurması ve insani koridorlar açması çağrısında bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)