Katil Netanyahu, ABD Başkanı Trump'a çağrı cihazı hediye etti

AA

Soykırım suçlusu, Washington'da...

7 Ekim'den bu yana Gazze'de ağır saldırılar düzenleyen terör devleti İsrail, 50 binden fazla sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu.

ABD'YE KOŞTU

Bu süreçte, 'Gazze Kasabı' olarak nitelendirilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün ABD'yi ziyaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump, katil Netanyahu'yu kapıda karşılayarak ortak bir basın toplantısı düzenledi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Bu buluşma, dünya tarihinin kara sayfalarına eklenirken Trump'ın, Gazze'de zorla göç ettirme planlarına ilişkin açıklamaları da büyük tepki çekti.

ÇAĞRI CİHAZI HEDİYE ETTİ

Israel Hayom gazetesinin haberine göre; Netanyahu, Trump'a bir altın bir de normal çağrı cihazı hediye etti.

"BÜYÜK BİR OPERASYONDU"

Trump, Netanyahu'nun hediyesine "Büyük bir operasyondu." diye karşılık verdi.

İkili, daha sonra Oval Ofis'e geçerek açıklamalarda bulundu.

HİZBULLAH'A AİT ÇAĞRI CİHAZLARI PATLATILMIŞTI

İsrail, 17 Eylül 2024'te Lübnan'daki Hizbullah'a ait çağrı cihazlarına önceden yerleştirilen patlayıcıları eş zamanlı olarak tetikleyerek bir saldırı düzenlemişti.

Çağrı cihazlarının patlaması sonucunda yaklaşık 3 bin Hizbullah mensubu yaralanmış, onlarcası hayatını kaybetmişti.

Çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansımış, bazılarının çağrı cihazlarını sinyal vermesiyle ellerine aldığı ve bu esnada infilak ettiği görülmüştü.

İSRAİL RESMİ OLARAK ÜSTLENMEMİŞTİ

Lübnan'da 18 Eylül 2024'te de Hizbullah mensuplarının kullandığı telsizler patlatılmış, yüzlerce Hizbullah mensubu yaralanmış, onlarcası yaşamını yitirmişti.

İsrail, saldırıları resmi olarak üstlenmemişti.