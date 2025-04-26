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Haber Merkezi

Katolik dünyası bugün derin bir yasa büründü.

Bir süredir solunum yolu rahatsızlıklarıyla mücadele eden ve 21 Nisan'da 88 yaşında hayatını kaybetti.

Katoliklerin ziyaret edip şükranlarını sunabilmesi için naaşı, 3 gün boyunca Aziz Petrus Bazilikası'nda ziyaretçilere açık tutulan Papa'nın cenaze töreni bugün başladı.

SONSUZ YAŞAMA UĞURLANIYOR

Katolik Kilisesi’nin 266. lideri Papa Francis, Hristiyan inancına göre sonsuz yaşama uğurlanıyor.

Francis için Aziz Petrus Meydanı'nda gerçekleştirilen ayin, naaşının tören alanına omuzlarda taşınmasıyla yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başladı.

"HALKIN ARASINDA BİR PAPA OLDU"

Katolik Kilisesi'ne mensup 200'den fazla kardinal ve 700'den fazla piskopos ile rahibin hazır bulunduğu Papa'nın cenaze merasimini Kardinaller Meclisi Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re yönetti.

Kardinal Re, törende yaptığı konuşmada Papa Francis için "Halkın arasında bir Papa oldu." dedi.

"HER ZAMAN BARIŞ ÇAĞRISI YAPTI"

Kardinal Re, Papa Francis'in papalığı boyunca göç ve göçmenler konusunda hep duyarlı olduğunu ve onlara "sayısız jest yaptığını" ifade ederek, ilk ziyaretini İtalya'nın en çok düzensiz göç alan adası Lampedusa'ya gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Papa Francis'in duvarlar değil köprüler kurmaktan yana olduğunu belirten Kardinal Re, "Papa, her zaman barış çağrısı yaptı ve savaşlara diplomatik çözüm bulunmasını istedi ve sık sık savaşların bir yenilgi olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Kardinal Re, "Papa Francis, her zaman konuşmalarını ‘Benim için dua edin.’ diye tamamlardı, şimdi biz kendisinden bizim için dua etmesini istiyoruz." diye konuştu.

ÇOK SAYIDA LİDER KATILDI: TÜRKİYE'Yİ NUMAN KURTULMUŞ TEMSİL ETTİ

Papa Francis'in cenaze törenine Türkiye'yi temsilen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katıldı.

Törende ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İspanya Kralı 6. Felipe, İngiliz Kraliyet ailesinden Galler Prensi William ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Filistin Başbakanı Mustafa Muhammed, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres gibi çok sayıda lider de yer aldı.

GENİŞ GÜVELİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Cenaze töreni dolayısıyla Vatikan ve Roma'da geniş güvenlik önlemleri alındı.

4 bin güvenlik personelinin görev yaptığı Roma'da ayrıca hava sahası cenaze töreni sırasında uçuş trafiğine kapatıldı.

Meydana çıkan yollarda güvenlik ve acil çıkış koridorları oluşturuldu.

EN AZ 200 BİN KİŞİ KATILDI

Vatikan Basın Ofisi, Papa Francis'in cenaze törenine 200 bin kişinin katıldığı bilgisini paylaştı.

100 yıldan fazla bir süre sonra Vatikan dışına defnedilecek ilk Papa Papa Francis'in naaşı, vasiyeti üzerine Vatikan'da değil Roma'daki dört büyük Papalık Bazilikası'ndan biri olan Azize Büyük Meryem Bazilikası'na (Santa Maria Maggiore) defnedilecek.

100 YIL SONRA VATİKAN DIŞINA DEFNEDİLECEK İLK PAPA

Aziz Petrus Meydanı'ndaki ayinin ardından Papa'nın cenazesi, özel araçla yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Azize Büyük Meryem Bazilikası'na taşınacak.

Papa'nın naaşını taşıyacak cenaze nakil aracının, Vatikan'dan çıktıktan sonra sırasıyla Vittorio Emanuele Caddesi, Venedik Meydanı, Kolezyum ve Merulana Caddesi üzerinden Azize Büyük Meryem Bazilikası'na ulaşması bekleniyor.

Azize Büyük Meryem Bazilikası'ndaki defin işleminin tamamlanmasından sonra kabrin pazar günü halkın ziyaretine açılacağı belirtildi.

Papa Franciscus'un cenazesinin Aziz Petrus Bazilikası yerine Azize Büyük Meryem Bazilikası'na gömülmesiyle bir asırdan fazla süre sonra bir Papa, Vatikan dışındaki bir yere defnedilmiş olacak.

Son olarak Papa 13. Leo'nun naaşı, 1903 yılında öldüğünde Roma'daki San Giovanni in Laterano Bazilikası’na defnedilmişti.

SELEFİ GÖREVİNDEN AYRILICA PAPALIĞA SEÇİLMİŞTİ

Aslen Arjantinli ve asıl adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa Franciscus, Buenos Aires'te göçmen işçi ailenin çocuğu olarak 17 Aralık 1936'da dünyaya geldi.

1958'de Kilise'ye giren ve din adamı olarak görev alan Bergoglio, 2001 yılında Kardinal yapıldı.

Bergoglio'nun Papa seçilmesine giden yol ise nadir görülen durum neticesinde açıldı. 2013 yılında Katolik Kilisesi tarihinde ender görülen bir durum yaşandı ve Papa 16. Benediktus, sağlık koşullarını gerekçe göstererek tarihte 598 yıl aradan sonra görevinden ayrılan ilk Papa oldu.

FRANCİS ADINI ALAN İLK PAPA

Papa 16. Benediktus, 28 Şubat 2013'te görevinden resmen ayrılırken kendisine "Emerit" sıfatını alarak inzivaya çekildi.

Bergoglio, selefi Papa 16. Benediktus'un görevinden ayrılmasının ardından 13 Mart 2013'te yapılan Konklav'da (Kardinaller Meclisinin papalık seçimi) Katolik Kilisesi'nin 266'ncı ruhani lideri seçildi. Kendisine ünlü Hristiyan azizlerinden Francis'in ismini yani Franciscus ismini seçen Bergoglio, 19 Mart 2013'te resmen görevine başladı.

Bergoglio, Katolik Kilisesi tarihinde birçok ilke imza atarak Latin Amerika'dan seçilen ilk Papa olmasının yanı sıra Cizvit tarikatından gelen ve tarihte "Franciscus" adını da alan ilk Papa olmuştu.