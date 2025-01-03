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İHA

Kazakistan’ın kuzey ve doğusunda bugün etkili olan şiddetli kar fırtınası kazaya neden oldu.

Ülkede bugün yerel saatle 07.20 sıralarında hava şartlarının kötüleşmesi nedeniyle Astana-Petropavlovsk otoyolunun bir bölümünde trafiğe kısıtlama getirildi.

Hava şartlarının iyileşmesi ve yolların temizlenmesinin ardından başkent Astana yönünde trafik polisi eşliğinde trafik akışının sağlandığı kaydedildi.

95 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Daha sonra yapılan açıklamada, 13.28 sıralarında Janatalap köyü yakınlarında sürücülerin hız sınırına ve güvenli mesafeye uymaması nedeniyle yaklaşık 95 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldiği ifade edildi.

11 KİŞİ YARALANDI

Akmola bölgesi polis departmanı tarafından yapılan açıklamada, zincirleme kazada 11 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Kazanın ardından bir şeridin tamamen temizlendiği ve trafik akışının başladığı belirtilen açıklamada, temizleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.