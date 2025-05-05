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Haber Merkezi

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, hayat pahalılığına ilişkin yaptığı bir konuşma sırasında ayakkabı saldırısına uğradı.

RUTO YARA ALMADI

"Gübre fiyatını düşürdüğümüzü söylemiştik, doğru mu, yanlış mı?" diye sorduğu sırada, üzerine ayakkabı fırlatılan Ruto, yara almadı.

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen, polisin üç kişiyi tutukladığını bildirdi. Yetkili ayrıca, “soruşturmanın merkezinde olduğu düşünülen kilit bir şüphelinin takibe alındığını ve olayla ilgili yeni gözaltıların olabileceğini” ifade etti.

RUTO SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kenyalı bazı muhalif milletvekilleri, olayın Ruto'nun güvenliği açısından endişe verici olduğunu vurgularken, iktidar cephesinden bazı isimler “halkın acil ekonomik sorunlarının artık meydanlarda patladığını” dile getirdi.

RUTO:’’TÜM KENYA HALKINA EŞİT HİZMET SUNACAĞIZ’’

Gerginliğe rağmen Migori ziyaretini sürdüren Başkan Ruto, çeşitli kalkınma projelerinin temel atma törenlerine katıldı.

Suna West Teknik ve Mesleki Koleji ile Kehancha Uygun Fiyatlı Konut Projesi gibi yatırımları duyuran Ruto, konuşmasında "Hiçbir bölgeyi geride bırakmayacağız, tüm Kenya halkına eşit hizmet ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

DOĞU AFRİKA HALA HOŞNUTSUZ

Ruto, vergi artışlarından vazgeçip muhalefet üyelerini kabineye davet etmek zorunda kaldı ancak Doğu Afrika ülkesinde hoşnutsuzluk hâlâ yüksek seviyede..