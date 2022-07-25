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    Kenya’da yolcu otobüsü nehre düştü: 24 ölü

    Meru'dan Mombasa'ya giden yolcu otobüsünün, Nithi Nehri üzerindeki köprüden geçtiği sırada yaklaşık 40 metre yükseklikten nehir yatağına düştüğü kazada 24 kişi can verdi.
    • 25.07.2022 - 01:36
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 08:48
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    Kenya’da yolcu otobüsü nehre düştü: 24 ölü

    Kenya’nın başkenti Nairobi üzerinden Meru’dan Mombasa’ya giden yolcu otobüsünün, Nithi Nehri üzerindeki köprüden geçtiği sırada yaklaşık 40 metre yükseklikten nehir yatağına düşmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetti.

    Yolcuların cansız bedenleri nehre saçıldı

    İHA'nın haberine göre; kaza sonrası yolcuların cansız bedenleri nehre saçıldı. Çok sayıda kişinin de yaralandığı kaza sonrası yaralılar, Chogoria ve Chuka’daki hastanelere sevk edildi. Yaralı sayısına ilişkin net bir sayı verilmezken, otobüste en az 40 kişi olduğu belirtildi.

    Kenya’da yolcu otobüsü nehre düştü: 24 ölü #1

    Kazanın nedeni fren arızası

    Görgü tanıkları, otobüsün fren arızası nedeniyle kaza yaptığını ifade ederek, otobüsün köprünün korkuluklarına çarptığında hızının yüksek olduğunu aktardı.

    Kenya’da yolcu otobüsü nehre düştü: 24 ölü #2


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