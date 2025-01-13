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Eski UFC efsanesi Khabib Nurmagomedov, ilginç bir olay yaşadı.

Nurmagomedov, bir uçuş sırasında uçaktan indirildi.

Uçakta acil durum sırasında yapılması gerekenleri anlatan hostes ile eski UFC efsanesi arasında anlaşmazlık yaşandı.

UÇAKTAN KAYDEDİLEN SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Sosyal medya üzerinden hızla yayılan görüntülerde uçağın acil çıkış kapısına denk gelen koltukta oturan Khabib'in, hostesle acil durum halinde yapması gerekenler konusunda anlaşmazlık yaşadığı görüldü.

SAKİNCE CEVAP VERDİ AMA HOSTES İKNA OLMADI

Hostesin kendisine söylediklerine sakince yanıt veren Khabib, buna rağmen uçaktan indirildi ve hostesin ikna olmadığı görüldü.

Yaşadığı olaydan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan eski UFC efsanesi, hostesin çok kaba olduğunun altını çizdi.

Khabib Nurmagomedov'un X hesabından yaptığı açıklamanın detayları şöyle:

"ÇOK KABAYDI, BUNUN SEBEBİNİ ANLAMADIM"

Öncelikle şunu belirtmem gerekir ki; "Frontier Airlines" bana sorularla gelen hanımefendi en başından beri çok kabaydı, çok iyi İngilizce konuşsam ve her şeyi anlayabilsem ve yardım etmeyi kabul etsem de, beni koltuğumdan kaldırmakta ısrar ediyordu. Bunun sebebi neydi, ırksal, ulusal veya başka bir şey, emin değilim.

"VİDEODA GÖREBİLİRSİNİZ, SAKİN VE SAYGILI KALMAYA ÇALIŞTIM"