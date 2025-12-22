Avustralyalı aktivist Martin, Müslüman olma hikayesini anlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avustralyalı aktivist Robert Martin, Filistin meselesine bakışını, Özgürlük Filosu’na katılma sürecini ve Müslüman oluş hikâyesini AA muhabirine anlattı.

Uzun yıllar Filistin konusunu takip ettiğini belirten Martin, sürecin Filistinli bir arkadaşıyla tanışmasıyla başladığını ancak ilk dönemlerde Batı medyasının ve hükümetlerin söylemlerini doğru kabul ettiğini ifade etti.

Filistinlilerin yaşadıklarına başlangıçta tam anlamıyla inanmadığını dile getiren Martin, 2014’te Filistin’e yaptığı ziyaretin hayatındaki kırılma noktası olduğunu söyledi.

"GÖRDÜKLERİM AKLIMI ALTÜST ETTİ"

Martin, Filistin’de bizzat tanık olduğu manzaraların kendisini derinden etkilediğini vurgulayarak, yaşananların düşündükçe zihnini altüst ettiğini ifade etti.

Dünyanın bu tabloya nasıl sessiz kalabildiğine anlam veremediğini söyleyen Martin, özellikle 7 Ekim 2023’ten sonra Batı medyasının ve yönetimlerinin İsrail’in eylemlerine karşı sessiz kaldığını savundu.

İsrail’e Filistin’de “soykırım yapma izni verilmiş gibi davranıldığını” dile getiren Martin, binlerce sivilin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

BATI ŞERİA'DA UNUTULMAYAN ANILAR

Filistinlilerle yaşadığı bazı olayları aktaran Martin, Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinli bir kızı ezerek öldürdüğünü, bazı askerlerin ise “sıkıldıkları için” çocuklara ateş açarak onları engelli bıraktığını söyledi.

Martin, İsrail’in hesap vermesi için uluslararası toplumun daha güçlü tepki göstermesi gerektiğini vurgulayarak “Dünya ayağa kalkmaya başladı ama bu yeterli değil. Daha fazlasını yapmalıyız.” dedi.

ÖZGÜRLÜK FİLOSU'NDA YAŞANANLAR

Özgürlük Filosu ile Gazze açıklarında seyrederken İsrail askerleri tarafından alıkonulduklarını anlatan Martin, yaklaşık 80 kilometre açıkta müdahaleye uğradıklarını ve Aşdod’a götürüldüklerini belirtti.

Teknelerden indirildiklerinde ağır silahlı güçlerle karşılaştıklarını ifade eden Martin, hem fiziksel hem de psikolojik baskıya maruz kaldıklarını söyledi.

Defalarca çıplak aramaya tabi tutulduklarını dile getiren Martin, “Bunu sıradan bir şey gibi yapıyorlardı. Bu, Filistinlilerin her gün yaşadıklarına dair bize küçük de olsa bir fikir verdi.” diye konuştu.

"AVUSTRALYA KİMLİĞİM BENİ KORUMADI"

Avustralyalı olmasına rağmen ülkesinden destek görmediğini savunan Martin, bunun nedenini İsrail’e karşı duyulan siyasi korkuya bağladı.

Bu durumun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirten Martin, yaşadıklarının Filistin meselesine olan bağlılığını daha da artırdığını söyledi.

İSLAM'LA YAKINLAŞMA SÜRECİ

Yaklaşık 15 yıldır Müslümanlarla iç içe yaşadığını anlatan Martin, tanıdığı Müslümanların barış yanlısı insanlar olduğunu vurguladı.

Müslümanların Filistin’in özgürlüğünü savunduğunu belirten Martin, hiçbir Müslümanın ölüm ve katliam çağrısı yapmadığını ifade etti.

"KUR'AN'I OKUDUĞUMDA ÇOK ETKİLENDİM"

İslam’ı seçme sürecini anlatan Martin, Kur’an-ı Kerim’i yaklaşık 10 yıl önce okuduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Okuduğum en etkileyici kitaplardan biriydi. Son aylarda İslam’a daha da yaklaştım ve bu yolu benimsedim. Bire bir dersler alıyorum. Kur’an’ın anlamını, güzelliğini, esnekliğini ve herkesi kucaklayan yönünü kavradığınızda, insanların neden Müslüman olmadığını sorguluyorsunuz.

"SESSİZ KALMAK, SORUMSUZLUK OLUR"

Hayatının geri kalanında hem İslam’ı hem de Filistin meselesini anlatmaya devam edeceğini vurgulayan Martin, sessiz kalmanın sorumsuzluk olacağını söyledi.

Filistin konusunda toplumların daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini ifade eden Martin, dünya genelinde Filistin’e yönelik desteğin, İsrail hükümetine duyulan korkudan çok daha güçlü olduğunu dile getirdi.

Martin, sözlerini “Özgür Filistin.” diyerek tamamladı.