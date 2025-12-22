Gazze'de can kaybı 70 bin 937'ye yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkesin yürürlüğe girdiği Gazze Şeridi'nde, hem yeni saldırılar hem de enkaz çalışmaları sonucunda can kayıpları artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 48 saat içinde 12 kişinin cansız bedeninin ve 7 yaralının getirildiği bildirildi.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

Bakanlık cenazelerden 8'inin daha önceki saldırılarda yıkılan binaların enkazından çıkarıldığını, 4'ünün ise İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği yeni saldırılarda hayatını kaybettiğini aktardı.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 405, enkaz altından çıkarılanların sayısının 649, yaralı sayısının da bin 115 olduğu bildirildi.

TOPLAM CAN KAYBI 70 BİN 937'YE ÇIKTI

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 70 bin 937'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 192'ye ulaştığı aktarıldı.

BÖLGEDEKİ FIRTINA CAN KAYIPLARINA NEDEN OLUYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ayrıca bölgede bir binanın şiddetli fırtına nedeniyle çöktüğünü ve 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Fırtına nedeniyle binaların çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 15'e yükseldiği kaydedildi.