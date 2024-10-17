Kiryakos Miçotakis'ten yasal göç çıkışı: Zeytinlerimizi kim toplayacak?

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İltica başvurusu kabul edilmeyen göçmenlerin geri gönderilmeleri için işlevsel bir politikaya ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Yunan lider Financial Times'a da özel bir röportaj verdi.

"DÜZENSİZ GÖÇÜ ÖNLEYİP YASAL GÖÇÜ ARTIRALIM"

Mitsotakis, Avrupa ekonomisinde vasıflı ve vasıfsız işçilere kritik bir ihtiyaç olması nedeniyle AB'yi, düzensiz girişi engelleme çabalarının yanı sıra yasal göçü de artırmaya çağırdı.

Mitsotakis, Yunanistan'ın işgücü sıkıntısına dikkat çekerek, "Büyük bir çit inşa etmek istiyorsanız, aynı zamanda büyük bir kapıya da ihtiyacınız var." ifadelerini kullandı.

Tarım ve diğer alanlarda nitelikli-niteliksiz iş gücüne ihtiyaç duyan bir kıtada yaşadıklarını söyleyen Miçotakis'in zeytin örneği ise dikkat çekti.

"ZEYTİNLERİMİZİ KİM TOPLAYACAK"

Miçotakis "Zeytinlerimizi kim toplayacak? Biz küçülen bir kıtayız ve hepimiz üretkenliğimizi korumak için vasıfsız veya vasıflı bir iş gücüne ihtiyacımız olacağının farkındayız” diye konuştu.