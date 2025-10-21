Kassam Tugayları, 2 İsrailli esirin cesedini daha teslim etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hamas, Gazze'deki zorlu koşullara rağmen ateşkese bağlılığını sürdürüyor...

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç ekiplerinin Kassam'dan Gazze'de tutulan 2 İsrailli esirin cesedini teslim aldığı aktarıldı.

TOPLAMDA 16 ESİR CESEDİ TESLİM EDİLDİ

İsrailli esirlerin cesedinin Gazze'deki İsrail birliklerine teslim edileceği belirtildi.

Hamas, daha önce İsrail'e 14 esirin cesedini teslim etti.

Teslim edilen iki cesedin ardından Gazze'de 13 İsrailli esirin cesedi kalmış oldu.

ÖZEL EKİPMAN İHTİYACI

Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini, Gazze'de enkaz altında kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

İsrail ise Hamas'ın elindeki tüm cesetleri teslim etmediğini iddia etti.

FİLİSTİNLİ CENAZELERDE İŞKENCE İZLERİ

İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 150 Filistinlinin cenazesini bu süreçte iade etti.

İsrail'in iade ettiği Filistinli esirlere ait cenazelerdeki işkence izleri dikkati çekerken Gazze'deki kimlik tespiti yapabilecek ekipman olmadığı için esirlerin cenazelerinin görüntüleri ailelerinin herhangi bir izden tanıyabilmesi için yayınlanmıştı.