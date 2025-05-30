KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Rumların tehditlerine asla prim vermeyeceğim

AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ülkesinden mülk alanlara karşı başlattığı tutuklama eylemlerinin hukuk ile ilgisi olmadığını belirterek, "Rumların tehdit ve şantajlarına asla prim vermeyeceğim." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'i kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşmeden sonra basın toplantısı düzenleyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hiçbir zaman diyalog ve temastan kaçınmadığını vurgulayarak, son 2 ay içinde Rum liderle 2 defa görüştüğünü hatırlattı.

"RUMLARIN TEHDİT VE ŞANTAJLARINA ASLA PRİM VERMEYECEĞİM"

Rumların KKTC'de mülk alanlara yönelik tutuklama eylemlerinin kendisini diplomatik tepki verilmesi noktasına getirdiğini anlatan Tatar, "Rumların tehdit ve şantajlarına asla prim vermeyeceğim. Rum lider bize saldırmaya devam ettikçe benzer karşılığı görecektir." ifadesini kullandı.

Tatar, GKRY'nin KKTC'de mülk alanlara yönelik tutumunun, Cenevre toplantısının ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’in olumlu bir atmosfer oluştuğu yönündeki değerlendirmesine ve bu atmosferin geliştirilmesi için başlatılan işbirliği çalışmaları sürecini de baltaladığını kaydederek şunları söyledi:

"KKTC sınırları içinde yatırım yapan ya da mülkiyet işlemi gerçekleştiren insanlar, siyasi gerekçelerle suç işliyormuş gibi gösterilerek, bir korku ortamı yaratılmak isteniyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu sadece bireylerin haklarını değil, iki halk arasındaki güveni ve gelecekteki uzlaşı ihtimalini de hedef alan tehlikeli bir yaklaşımdır. Bu tutum devam ettikçe, sağlıklı bir diyalog ortamından söz etmek mümkün değildir."

BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Cuellar, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Tatar'dan ayrı olarak gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

Cuma günü Rum lider Nikos Hristodulidis’le de toplantı yapacağını açıklayan Cuellar, daha sonra iki tarafın ticaret odalarıyla öğle yemeğinde buluşacağını, farklı alanlarda köprü kurulması için çalışmalarına devam edeceğini söyledi.