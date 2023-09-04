KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk askeri çekilirse Rum kesimindeki ırkçı saldırıların hedefi oluruz Limasol'da yaşanan saldırıları değerlendiren Tatar, "Türk askeri Ada'dan çekildiği an, GKRY'deki ırkçı saldırıların hedefi Kıbrıs Türkleri olur" dedi. KKTC Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin garantörlüğünün hayati öneme sahip olduğunun altını çizdi.

AA

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY) Limasol kentinde, yabancı uyruklulara saldırılar düzenlendi.

GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, "Vatandaşlarımızı koruyamıyoruz, gelen turistleri koruyamıyoruz." itirafında bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, söz konusu kentte yaşananları değerlendirdi.

Kıbrıs Türkleri hedef olur

Tatar, Türk askerinin Ada'dan çekilmesi halinde, GKRY'deki ırkçı saldırıların hedefinin Kıbrıs Türklerinin olacağını söyledi.

GKRY'de camilere ve yabancı uyruklulara yönelik saldırıların son günlerde tırmanış içinde olduğunu belirten Tatar, Rum kesiminde son yaşananların Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkelerdeki Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılar ve yükselen yabancı düşmanlığının tezahürü olduğunu dile getirdi.

Rum kesimi aciz kaldı

Limasol'daki saldırılarda çalışma izni bulunan, binlerce kilometre öteden gelmiş gariban işçilerin hedef alındığına dikkati çeken Tatar, Hristodulidis'in devletin zirvesiyle gerçekleştirdiği toplantıda ırkçı saldırılar konusunda aciz kaldıklarını itiraf ettiğini anımsattı.

Türkiye'nin garantörlüğüne vurgu: Türk askeri çekildiği an...

Tatar, Limasol'daki saldırganların "Kıbrıs Yunan'dır" ve "Kıbrıs Helen'dir" yazılı pankart ve sloganlarının Yunan-Rum ikilisinin zihniyetini yansıttığını vurgulayarak, şunları söyledi:

Türk askeri Ada'dan çekildiği an, GKRY'deki ırkçı saldırıların hedefi Kıbrıs Türkleri olur. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Limasol'daki olaydan çıkaracağımız sonuç budur.



Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerinin burada bulunması, bizler için yaşamsal öneme sahiptir. Limasol saldırıları bu bakımdan bizim gündemimizdedir.

'Son saldırının failleri yargılanacak mı' diye sordu

Tatar, Rum kesimindeki gerek ibadethanelere gerekse yabancılara yönelik saldırıların bugüne kadar yönetimden müsamaha gördüğüne ve faillerinin korunarak yargılanmadığına dikkati çekerek şöyle dedi:

Son saldırının failleri yargılanacak mı? Hiç zannetmem ama bunu göreceğiz.

EOKA taraftarı çetelerin adları geçiyor

Limasol'da yabancı uyruklulara yönelik saldırıda EOKA taraftarı çetelerin yanı sıra aşırı sağcı ve ırkçı Ulusal Halk Cephesi (ELAM) üyelerinin adlarının geçtiğini vurgulayan Ersin Tatar, Rum yönetiminin ırkçı saldırılara karışanları yargı önüne çıkarması gerektiğini sözlerine ekledi.

Limasol'da düzenlenen saldırılar

GKRY'nin Limasol kentinde 1 Eylül'de "Kıbrıs Yunan'dır" ve "Göçmenler hoş gelmediniz" yazılı pankartlar taşıyan ırkçı gruptaki bazı kişilerin bölgedeki iş yerleri ve lokantalara saldırması sonucu en az 5 yabancı uyruklu kişi yaralanmış, çok sayıda dükkan ve araç kundaklanmıştı.

Saldırılara karıştıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alınmıştı.