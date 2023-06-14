KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Erdoğan'ın şartı, Rumlara şamar niteliğinde cevaptır Erdoğan, KKTC ziyareti sırasında müzakerelere dönüş şartı için KKTC'nin tanınması şartını öne sürdü. KKTC'den yapılan açıklamada, Ankara'nın bu tutumu değerlendirildi.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden seçilmesinin ardından ilk resmi ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirdi.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Erdoğan'ın ziyaretinin önemine değinirken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) bahsetti.

"Rumlara şamar niteliğinde"

GKRY'nin sürekli olarak Türk tarafının savunduğu egemen ve eşit uluslararası statüye sahip 2 devlet tezinden geri adım atılmasını istediğini ve İsviçre'nin Crans-Montana kentinde son bulan federasyon temelli görüşmelere geri dönülmesi çağrılarında bulunduğunu hatırlatan Ertuğruloğlu, şöyle konuştu:

Sayın Erdoğan'ın seçim sonrası ilk ziyaretinin KKTC'ye olması Rumlara çok anlamlı bir cevap teşkil etmiştir. Sayın Erdoğan'ın ziyarette düzenlediği basın toplantısında, müzakerelere dönüş şartı için KKTC'nin tanınma şartını koyması da Rumlara şamar niteliğinde bir cevaptır.



Tüm bunlar, bizim Sayın Erdoğan'ın seçimi kazanmasından dolayı duyduğumuz mutluluğun ne kadar haklı olduğunu gösteriyor.

Erdoğan'ın seçimlerden zaferle çıkarak tekrar seçilmesinin, KKTC için Doğu Akdeniz'de dik duruşun ve kararlılığın devamını simgelediğini dile getiren Ertuğruloğlu, Erdoğan liderliğinde ana vatan Türkiye'nin, global bir güç ve aktör haline evirilme sürecinin devam edeceğini söyledi.

"Federasyon temelli müzakerelerde yıllarımızı harcadık"

Ertuğruloğlu, Erdoğan döneminde Kıbrıs politikasının tamamen değişerek, 60 yıldan beri süren federasyon temelli tezden egemen ve eşit uluslararası statüye sahip 2 devlet tezine geçildiğini hatırlatarak şöyle dedi:

Hiçbir zaman başarı şansı olmayan federasyon temelli müzakerelerde yıllarımızı harcadık. Neticede Crans-Montana'da sürecin çöküşünü yaşadık ve olay orada kapandı.

Federasyon temelli görüşmelere geri dönüşün söz konusu olmadığını vurgulayan Ertuğruloğlu, Rum tarafının bunu ne kadar erken anlarsa o kadar çabuk huzur bulacağını kaydetti.

"Türkiye ile kendi yolumuza gideceğiz"

Türkiye dışındaki ülkelerin GKRY'yi saf bir 'Kıbrıs Cumhuriyeti' olarak tanıdıklarına dikkat çeken Ertuğruloğlu, KKTC'nin bu yanlışa katılmayacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

Dünyanın altı üstüne gelse bizim Rum yönetimini 'Kıbrıs Cumhuriyeti' olarak tanıma durumumuz söz konusu değildir. GKRY ile bir federasyon sürecine girmemiz söz konusu olamaz.



Bundan sonra onlar ya bu gerçeklerle yüzleşirler ya da yalan ve sahtekarlıkla yollarına devam ederler. Biz ana vatanımız Türkiye ile kendi yolumuza gideceğiz.

"Kıbrıs Türk halkının sahip olduğu devlet KKTC'dir"

KKTC'nin ortaya koyduğu egemen ve eşit uluslararası statüye sahip 2 devletli çözümden asla geri adım atmayacaklarına dikkati çeken Ertuğruloğlu, şöyle konuştu:

Salt bir Rum devletinin adına 'Kıbrıs Cumhuriyeti' diyorlar. Kıbrıs Türk halkının sahip olduğu devlet KKTC'dir.



Türk halkı, adına 'Kıbrıs Cumhuriyeti' denilen Rum devletinin bir toplumu değildir. Bunları iyice anlamadan ortaya atılan iddia ve fikirlerin bir anlamı yoktur.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, GKRY'nin 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti ile hiçbir alakasının olmadığını belirterek, Kıbrıs'ın bir ada adı olduğunu ve burada 2 devletin varlığından söz edilebileceğini kaydetti.

Gelecekte Ada'daki 2 devletin yan yana yaşaması ve tercihen de iyi komşuluk ilişkilerine sahip olması gerektiğinin altını çizen Ertuğruloğlu, "Bunun dışında bir vizyon veya olasılık söz konusu değildir." dedi.

"BM Güvenlik Konseyi kararları Kıbrıs sorununu yarattı"

Ertuğruloğlu, temelde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Kıbrıs ile ilgili aldığı kararların sorunun temelini teşkil etiğini, kararların tavsiye niteliğinde olduğunu ve bir bağlayıcılığının bulunmadığını söyledi.

KKTC'nin, benimsediği 2 devletli çözümle yeni bir sayfa açtığını fakat dünyanın henüz bu yeni sayfaya ayak uydurma noktasında olmadığını gösterdiğini dile getiren Ertuğruloğlu, sözlerini şöyle tamamladı: