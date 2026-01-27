KKTC'de "HİSAR" iddiası Rum kesiminde tedirginliğe yol açtı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Lefkoşa merkezli Simerini gazetesine dayandırılan haberlerde, Türkiye’nin çok katmanlı hava savunma mimarisinin kritik unsurlarından biri olan HİSAR-A sisteminin KKTC’de konuşlandırıldığı iddia edildi.

Haberde, sistemin radar ve komuta unsurlarıyla entegre çalışarak Türkiye’nin bölgedeki hava savunma kapasitesini önemli ölçüde artırabileceği vurgulandı.

"ÇELİK KUBBE"NİN ADAYA YANSIMASI

Rum basınına göre HİSAR sistemleri, Türkiye’nin “Çelik Kubbe” olarak adlandırılan katmanlı hava savunma konseptinin temel bileşenlerinden biri. Simerini, KORKUT hava savunma sistemlerinin ardından HİSAR-A’nın da adada görüldüğünü ileri sürerken, özellikle Girne çevresindeki hareketliliğin bu konuşlandırmanın parçası olabileceğini yazdı.

HAKİM KOMUTA SİSTEMİ DETAYI

Haberde dikkat çekilen bir diğer unsur ise HİSAR sistemlerinin HAKİM adlı ağ merkezli komuta ve kontrol sistemiyle entegre çalıştığı iddiası oldu.

Rum basını HAKİM’i “Türk beyni” olarak nitelendirirken, radarlar, sensörler ve uçaksavar unsurlarının tek bir ağ altında birleştirildiğini belirtti. Bu yapı sayesinde hava tehditlerinin gerçek zamanlı analiz edildiği ve en uygun angajman sisteminin otomatik olarak devreye alınabildiği ifade edildi.

TEKNİK KAPASİTE VE MENZİL

Simerini’ye göre HİSAR sistemleri yaklaşık 120 kilometrelik bir alanı kapsayabilen radar kapasitesine sahip. Füze menzilinin modele göre 15, 25 ve 40 kilometre arasında değiştiği belirtilirken, sistemlerin üsler, limanlar, havaalanları ve kritik askeri noktaları koruyacak şekilde konuşlandırıldığı iddia edildi.

Haberde ayrıca Gönyeli’de konuşlu STR-700G çok amaçlı radar sistemi, elektronik harp unsurları VURAL ve PUHU 3-LT sistemlerinin de aynı savunma ağının parçası olduğu öne sürüldü. Bu yapıların Türkiye’ye bölgede elektronik üstünlük kazandırdığı iddia edildi.

YUNAN HAVA UNSURLARINA "OPERASYONEL KISIT" UYARISI

Rum basını, HİSAR sistemlerinin Yunan Hava Kuvvetleri envanterindeki H145M helikopterleri için ciddi bir tehdit oluşturabileceğini ileri sürdü.

H145M helikopterlerinin taşıdığı silahların menzilinin HİSAR füzelerinden kısa olduğu belirtilirken, bu durumun Yunan hava unsurlarının operasyonel kabiliyetini sınırlandırabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Simerini, HİSAR’ın etkin olduğu bölgelerden Yunan hava unsurlarının uzak durmak zorunda kalabileceğini, aksi halde angajman riskinin yüksek olacağını yazdı.

ASKERİ DENGELER TARTIŞMASI

Rum basını, Türkiye’nin entegre hava savunma ve elektronik harp altyapısının Doğu Akdeniz’deki caydırıcılığını güçlendirdiğini savundu.

Haberde, bu gelişmenin Kıbrıs’taki askeri güvenlik denkleminde belirleyici bir faktör haline gelebileceği yorumlarına yer verildi.