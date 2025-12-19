Mahama’dan Afrika’ya birlik mesajı: Kendi hikâyemizi birlikte yazmalıyız

Gana’nın başkenti Akra’da düzenlenen 2025 Diaspora Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Afrika’nın uzun yıllar boyunca sömürgeci güçlerin çizdiği çerçeve içinde tanımlandığını ifade etti. Mahama, bu anlayışın ancak güçlü bir birliktelikle aşılabileceğini belirtti.

"BASKICI ANLATILARA KARŞI ORTAK DURUŞ ŞART"

Afrika ülkelerinin Batılı güçlerin etkilerine karşı koyabilmesi için birlikte hareket etmesi gerektiğini dile getiren Mahama, kıtanın kendi sesini ve anlatısını inşa etmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Mahama, “Birlik yoluyla kendi hikâyemizi yazabilir ve bize dayatılan baskıcı anlatıları ortadan kaldırabiliriz.” dedi.

BASTIRILAN GEÇMİŞE SAHİP ÇIKMA ÇAĞRISI

Geçmişte bastırılan Afrika hikâyelerinin yeniden gün yüzüne çıkarılmasının önemine değinen Mahama, bu sürecin öz farkındalığı artıracağını ifade etti. “Geçmişimizin bastırılmış hikâyelerini bulup sahiplenerek kendimizi gerçekten tanıyabiliriz.” diyen Mahama, bu bilincin yalnızca Afrika’nın değil, tüm insanlığın geleceğini etkileyebileceğini kaydetti.

"AFRİKALILAR HER ZAMAN YENİDEN BİRLEŞMENİN YOLUNU BULDU"

Afrikalıların birlik konusunda daha kararlı olması gerektiğini vurgulayan Mahama, tarihsel deneyimlere işaret ederek, “Ne kadar bölünmüş olursak olalım, birbirimize geri dönmenin bir yolunu her zaman bulduk.” ifadelerini kullandı.