Kolombiya Cumhurbaşkanı, Gazze'de sağlanan ateşkesi değerlendirdi

Gazze'de ateşkese varıldı...

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TRUMP ELİNDEKİ ANAHTARI AKILLICA KULLANDI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu desteklediği sürece soykırımın sonsuza kadar süreceğine işaret eden Petro, şöyle devam etti:

Ancak insanlık baskı kurarak, Katar ve Mısır gibi deneyimli arabulucuların, ayrıca Güney Afrika, Kolombiya ve onlarca başka ülkenin kararlı tutumuyla ve Avrupa'nın büyük kısmının, ABD hükümetinin çizgisinden bir nebze uzaklaşmasıyla dengeler değişmeye başladı.



Trump bu süreçte çatışmanın anahtarına sahipti çünkü ABD’nin askeri desteği olmadan Netanyahu kendi saldırgan politikası içinde yalnız kalacaktı. Bu yüzden Trump elindeki anahtarı akıllıca kullandı.

"BU KEZ GERÇEKTEN BİR FİLİSTİN DEVLETİ'NE DOĞRU İLERLEME UMUDUNDAYIZ"

Petro, Filistin halkıyla birlikte ateşkesi kutladıklarını vurgulayarak, "Önceki ateşkeslerin başarısızlıklarının farkındayız ve bu kez gerçekten bir Filistin Devleti’ne doğru ilerleme umudundayız. Eğer Filistin’in kendi kaderini tayin hakkına saygı gösterilirse, ortak ordu kurulmasına ilişkin önerimiz geçerliliğini korur ancak bu ordu, Filistinlilerle omuz omuza yeniden inşa görevlerini üstlenmek için olacaktır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Trump, dün yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas’ın ateşkes ve esir değişimi planının ilk aşaması üzerinde anlaştığını duyurmuştu.

Bu anlaşma, Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde, Türkiye, Mısır ve Katar’ın katılımıyla, ABD’nin gözetiminde dört gün süren dolaylı müzakerelerin ardından sağlanmıştı.

İsrail hükümeti, Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasını onaylamıştı.