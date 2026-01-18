Kolombiya'da iki silahlı grup çatıştı: 30 ölü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Silah şiddetinin ve iç çatışmaların büyük bir soruna dönüştüğü Kolombiya'da yeni bir çatışma yaşandı.

Ulusal basında yer alan habere göre, Guaviare yönetim bölgesine bağlı La Paz ile La Libertad köylerini birbirine bağlayan yolda iki silahlı grup arasında çatışma çıktı.

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yerel yetkililer, iki taraftan şu ana kadar 30 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çatışmaların yer yer devam ettiğini açıkladı.

ÇOK SAYIDA CESET VAR

Sosyal medyada paylaşılan videolarda botlu ve kamuflajlı çok sayıda cesedin yola savrulmuş olduğu görülüyor.

VALİ, SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞECEK

Guaviare Valisi Yeison Rojas, olayların kontrol altına alınması için Savunma Bakanı Pedro Sanchez ile bir araya geleceğini duyurdu.

SİLAHLI SİYASİ ÖRGÜTLER ÇATIŞTI

Yerel basın, çatışmanın eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central’ın (EMC) elebaşı Ivan Mordisco’ya bağlı birliklerle "Calarca muhalifleri" olarak bilinen silahlı grup arasında çıktığını bildirdi.

Çatışmaların, toprak hakimiyeti ve yasa dışı ekonomilerin geçiş güzergahlarının kontrolü nedeniyle yaşandığı öne sürüldü.