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Haber Merkezi

Kolombiya'da doğa afetler yıkıma sebep olmaya devam ediyor.

Birkaç haftadır süren aşırı yağışlar nedeniyle ülke genelinde şiddetli heyelan ve sel baskınları meydana geldi.

Yaşananların ardından ülke adeta koca bir çamurluğa döndü.

ULUSAL AFET İLAN EDİLDİ

Ülke genelinin büyük bir yıkıma uğramasının ardından Başkent Bogota'da Ulusal Birleşik Komuta Merkezi'nde ilgili kurumların yetkilileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, selden etkilenen ailelere daha hızlı yardım ulaştırılması amacıyla Ulusal Afet ilan ettiklerini belirtti.

5 BÖLGEDE ACİL DURUM

Petro, iklim değişikliğinin sebep olduğu sorunlarla mücadele ettiklerini ve ülke genelindeki birçok bölgenin sellerden ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.

Ulusal Risk Yönetim Birimi (UNGRD) tarafından yapılan açıklamada, sağanak yağışlardan 46 bin ailenin olumsuz etkilendiği ve La Guajira, Huila, Choco, Norte de Santander ve Cauca bölgelerinde acil durum ilan edildiği belirtildi.

ŞEHİRLER SULAR ALTINDA KALDI

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, başkent Bogota'nın kuzeyindeki otoyolun seller nedeniyle sular altında kaldığı ve çok sayıda aracın kurtarılmayı beklediği görüldü.

Cumhurbaşkanı Petro'nun açıklamasına göre UNGRD, selden en çok etkilenen belediyelere yardım etmek amacıyla iki Kolektif Yatırım Fonu (FIC) aracılığıyla 2,5 milyar Kolombiya pesosu (570 bin ABD doları) tahsis edecek.

Kolombiya'da yağmur mevsiminin başlamasıyla çok sayıda kentte, sel ve toprak kaymaları yaşandı.