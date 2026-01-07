Kolombiya: Hazırlıklı ve donanımlı bir ordumuz var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kolombiya'dan yükselen sesler, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya düzenlenen operasyonun ardından Kolombiya'ya yönelik tehditlerini yinelemişti.

Kolombiya basını, Dışişleri Bakanı Rosa Yolanda Villavicencio’nun düzenlediği basın toplantısında, Başkan Trump'ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulunduğunu duyurdu.

"SON DERECE HAZIRLIKLI VE DONANIMLI BİR ORDUMUZ VAR"

Villavicencio, ABD'nin Kolombiya’ya yönelik olası saldırısında, egemenliklerini savunma noktasında net olduklarını söyledi.

Villavicencio, “Bunun için, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun başkomutanlığında, son derece hazırlıklı ve donanımlı bir ordumuz var. Bu ordunun halkımızı savunması gerekir.” diye konuştu.

ÖNCELİK DİYALOG

Diplomatik kanalların açık tutulduğunu kaydeden Villavicencio, önceliklerinin diyalog olduğunu belirtti.

ABD'nin Bogota Büyükelçiliği geçici maslahatgüzarı John McNamara ile bu konuda görüşeceklerini dile getiren Villavicencio, protesto notası vereceklerini de aktardı.

"CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET ÜLKEMİZE HAKARETTİR"

Villavicencio, “Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret, ülkemize yönelik hakarettir ve bugün Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu bu makama taşıyan tüm demokratik süreçlerin yok sayılması anlamına gelir.” ifadelerini kullandı.