Kolombiya'da 45 asker 600 kişilik grup tarafından alıkonuldu Kolombiya'nın güneybatısında operasyondan dönen 45 askerin yaklaşık 600 kişilik grup tarafından alıkonulduğu bildirildi. Ordudan yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.