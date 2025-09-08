Abone ol: Google News

Kolombiya'da 45 asker 600 kişilik grup tarafından alıkonuldu

Kolombiya'nın güneybatısında operasyondan dönen 45 askerin yaklaşık 600 kişilik grup tarafından alıkonulduğu bildirildi. Ordudan yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Yayınlama Tarihi: 08.09.2025 09:15
Kolombiya'da 45 asker 600 kişilik grup tarafından alıkonuldu

Kolombiya basınında yer alan habere göre, Cauca yönetim bölgesine bağlı El Tambo yakınlarındaki Los Tigres bölgesinde operasyon dönüşü askerler, yaklaşık 600 kişilik grup tarafından durdurularak alıkonuldu.

Ordudan yapılan açıklamada, 45 askerin sivil kalabalık tarafından alıkonulduğu teyit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

Olayla ilgili soruşturmanın da  başlatıldığı belirtildi.

Yerel basına göre, olayın sorumlusu olarak "Carlos Patino" adlı silahlı grubun etkisi altındaki siviller gösterildi.

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANDI 

Uzun süredir bölgede uyuşturucu kaçakçılığına karşı operasyonlar yürüten güvenlik güçleri, daha önce de benzer olaylarla karşı karşıya kalmıştı.

Askerlerin serbest bırakılması için Ombudsmanlık Kurumu ve sivil toplum örgütlerinin devreye girmesi bekleniyor.

