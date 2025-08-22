Kolombiya'da askeri hava üssü yakınlarına bombalı saldırı düzenlendi

Kolombiya'nın Cali kentinde korkunç olay...

Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Marco Fidel Suarez Askeri Hava Üssü yakınlarında, bomba yüklü bir kamyonla saldırı düzenlendi.

6 ÖLÜ, 60 YARALI

Saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 60’tan fazla kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının sorumlusu olarak eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) bünyesindeki Estado Mayor Central (EMC) lideri Ivan Mordisco'yu işaret etti.

KAMYONLARA SINIRLAMA GETİRİLDİ

Cali Belediye Başkanı Alejandro Eder, bugünden itibaren şehirde 4 tondan büyük kamyonların girişine sınırlama getirileceğini bildirdi.

Ayrıca, saldırının faillerinin tespit edilmesine katkı sağlayacak kişilere para ödül verileceği duyuruldu.