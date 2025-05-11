Kolombiya'yı sel ve toprak kayması vurdu: 5 ölü

AA

Kolombiya basınına göre, bölgede bir süredir devam eden sağanak yağış, sel ve toprak kaymasına neden oldu.

Felakette 2 ev yıkıldı ve aynı aileden çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.

5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Selde kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ KURULDU

Medellin, Envigado, Itagüi ve Dagran bölgelerinde de selden birçok aile etkilendi.

Tahliye edilen vatandaşlar için geçici barınma merkezleri kuruldu.

TOPRAK ALTINDA KAÇ KİŞİNİN OLDUĞU BİLİNMİYOR

Sabaneta Belediye Başkanı Alder Cruz, yaptığı açıklamada, kaç kişinin toprak altında kaldığının bilinmediğini belirterek, "Yardım kuruluşlarımız bu acil durum üzerinde çalışıyor. 3'ü kadın, 2'si erkek olmak üzere 5 kişinin cansız bedenleri, Venancio Diaz Diaz Hastanesine götürüldü." ifadelerini kullandı.

Antioquia Valisi Andres Julian Rendon ise hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.