Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde gizemli hastalık paniği

İHA

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin güneybatısında gizemli hastalık nedeniyle can kayıplarında yaşanan artış dikkat çekti.

Gizemli hastalığa ilişkin yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Kasım ayında grip benzeri hastalık nedeniyle 143 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

BELİRTİLER NELER

Açıklamada, hastalığın bulaştığı kişilerde yüksek ateş, baş ağrısı gibi grip semptomları görüldüğü kaydedilirken sağlık görevlilerinin örnek toplamak üzere bölgeye gönderildiği belirtildi.

Sivil toplum lideri Cephorien Manzanza konuya ilişkin açıklamasında bölgedeki durumun oldukça endişe verdiğini duyurdu.

Ayrıca, yerel bir epidemolog, hastalıktan en fazla etkilenenlerin kadın ve çocukların olduğunu aktardı.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), geçtiğimiz hafta hastalıkla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.