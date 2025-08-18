Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılardan saldırı: Toplam 9 can kaybı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde isyancılardan saldırı...

Yaşanan olayda, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri, Kuzey Kivu eyaletinin Beni bölgesindeki Oicha kasabasında sivillere yönelik silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıya ilişkin bilgiler Ulusal basındaki haberlerde yer aldı.

SALDIRILARDA BİLANÇO

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin doğusunda sivillere yönelik sık sık saldırılar düzenleyen ADF üyelerinin geçen hafta yine aynı eyalette gerçekleştirdiği saldırıda ise 45 sivil hayatını kaybetmişti.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.