Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan'da Suriye'yi görüşecek Cidde'de yapılacak toplantıya ilişkin Katar'dan açıklama geldi. Zirve, Şam'ın Arap Birliği'ne yeniden dönüş ihtimalinin arttığı bir dönemde gerçekleştirilecek.

AA & Ensonhaber

Arap coğrafyasında Suriye konusundaki temaslar sürüyor.

2011'de başlayan iç savaştan bu yana ambargolara uğrayan Esad yönetimiyle bağların yeniden kurulması tartışılıyor.

Suudi Arabistan'da Suriye toplantısı

Bu kapsamda Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleri ve bazı Arap ülkelerinin katılımıyla toplantı düzenlenecek.

Cuma günü yapılacak Suriye konulu toplantıya ilişkin Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Katar haber ajansına konuşan Bakanlık Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin KİK üye ülkeleri, Irak, Ürdün ve Mısır dışişleri bakanların Suriye konusunda istişare toplantısına katılmak üzere cuma günü Cidde'ye gideceğini açıkladı.

Katar: Duruşumuz sabit

Ensari, Katar'ın konuya ilişkin duruşunun sabit olduğunu ve değişmediğini belirterek, ülkesinin Suriye halkının siyasi çözüm arzularını ve bu hamleler üzerindeki Arap mutabakatını karşılamaya yönelik tutum içinde olduğunu kaydetti.

Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Esad'ın Birliğe üyeliğini askıya almıştı.

Esad'ın BAE ziyareti

Esad, geçtiğimiz ay, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret ederek, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelmişti.

Suudi Arabistan, Esad'ı mayıs ayında Riyad'da yapılacak Arap Birliği zirvesine davet etmeyi planlanıyor.

Esad'a izolasyonun sona ereceği ve Birliğe yeniden döneceği belirtiliyor.