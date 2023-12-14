Kosova’da belediye başkanı mayıs ayından beri ofisinden çıkamıyor Kosova'nın kuzeyindeki Leposaviç Belediyesi'nin Arnavut Belediye Başkanı Lulzim Hetemi, Arnavutlar ile Sırplar arasında bu yıl ara sıra şiddet olaylarına dönüşen gerilimin ortasında sıkışıp kaldı.

AA

Kosova'da aylardır görenleri şaşkına çeviren bir durum yaşanıyor.

Kosova'nın kuzeyindeki Leposaviç Belediyesi'nin Arnavut Belediye Başkanı Lulzim Hetemi, nisan ayında seçildiğinden bir ay sonra NATO birlikleri ve Kosova Özel Polisi tarafından korunan ofisinde yaşıyor ve uyuyor.

Hetemi, Leposaviç'in toplam nüfusunun yüzde 97'sinden fazlasını oluşturan Sırpların boykot ettiği seçimde sadece 100 oy alarak seçildi.

Sırpların çoğunlukta olduğu bölgede seçildi

Sırpların çoğunlukta olduğu bölgede Arnavut belediye başkanının göreve gelmesinin ardından yoğunlaştı.

Sırp nüfus, dört kuzey belediyesinde gerçekleşen seçimleri, belediye başkanlarının araba kayıtları konusunda uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık nedeniyle istifa etmelerinin ardından boykot etmişti.

29 Mayıs'tan bu yana evine dönmeden binada kalıyor

Hetemi, görev yemini ettikten kısa bir süre sonra Sırp protestocuların ofisini kuşattığını ve gitmesini istediklerini söyledi. Hetemi bunu reddetti ve 29 Mayıs'tan bu yana evine dönmeden binada kalıyor.

"Kim bir ofiste kalıp sandalyelerde uyumak ister ki?" diyen Hetemi, ofisinden çıkamadan geçirdiği ilk günleri anlattı. Hetemi, "Belediye başkanlığına adaylığımı koyarken Sırpların seçim yarışından çekilip böyle bir manevra yapıp yapmayacakları konusunda hiçbir fikrim yoktu." dedi.

Ofisine bağlı bir odada uyuyor: Hava almak için terasa çıkıyor

Daha sonra bir yatak edinen Hetemi, herhangi bir şiddeti önlemeye ve yeni seçimler için bir çözüm bulmaya çalışan uluslararası elçiler ve NATO yetkilileriyle buluştuğu ofisine bağlı bir odada uyuyor.

Hetemi, temiz hava almak ve şehri görmek için her gün terasa çıkıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)