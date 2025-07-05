Kosova'da meclis, bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi

Kosova Meclisi'nde 15 Nisan'da başlayan Genel Kurul oturumu, meclis başkanının seçilememesi nedeniyle iki günde bir devam ediyor.

Milletvekilleri, bugün 42'nci kez devam etmesi gereken oturum için sabah saatlerinde Meclis binasına giriş yaptı.

İHBAR SONRASI TAHLİYE YAPILDI

Meclis güvenliğinden sorumlu birimler, yapılan bomba ihbarı nedeniyle Meclis'ten milletvekilleri ve gazetecileri tahliye etti.

"GEREKLİ KONTROL VE İNCELEME İŞLEMLERİ YAPILIYOR"

Kosova polisinden olayla ilgili basına yapılan açıklamada, "Kosova polisi, ilgili savcılığı bilgilendirerek, polis müfettişleriyle birlikte mayın imha uzmanları ve ilgili birimlerle olay yerinde gerekli kontrol ve inceleme işlemlerini yürütmektedir." ifadelerine yer verildi.

"10 DAKİKA İÇİNDE PATLAYACAĞINI SÖYLEDİ"

Kosova Meclisi Genel Sekreter Vekili Arben Loshi de yerel basına yaptığı açıklamada, "İngilizce konuşan bir kişi arayarak binaya bomba yerleştirildiğini ve bombanın 10 dakika içinde patlayacağını söyledi." dedi.

Kosova Geleceği için İttifak (AAK) Partisi Milletvekili Time Kadrijaj ise "Yaşananlar son derece anlamsız. Belki de bu, milletvekillerini meclisten uzaklaştırmak için kasıtlı bir telefon aramasıdır. Meclise saldıran normal bir insan olamaz." dedi.

OTURUM ERTELENDİ

Yaşananların ardından meclisin Genel Kurul oturumu, yerel saatle 20:00'ye ertelendi.

Öte yandan, Kosova Cumhurbaşkanlığı Ofisi de ülke meclisiyle aynı binada yer alıyor.