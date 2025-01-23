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İHA

Kosova’da korku dolu anlar...

Prizren şehrinin kuzeyindeki Suhareka kasabasına bağlı Shiroke köyünde dün bir ilköğretim okuluna ağızlığı bulunmayan yasak ırklı bir köpek girdi.

Köpeği gören öğrenciler çığlıklar içinde kaldı.

ELİNDE YİYECEK OLAN ÇOCUKLARI TAKİP ETTİ

Binanın içine giren köpek, öğrencilere saldırdı.

Köpeğin teneffüsten ellerinde yiyeceklerle dönen çocukları takip ederek okula girdiği ve önce bahçede ardından da okul binasının içinde çocuklara saldırdığı öğrenildi.

4 ÇOCUĞU YARALADI

Köpeğin saldırması nedeniyle birinci, ikinci, beşinci ve altıncı sınıf öğrencisi 4 çocuğun yaralandığı belirtildi.

VURULDU

Kuduz olduğundan şüphelenilen köpek, kendisini saldırıdan korumaya çalışan bir polis memuru tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Kosova Polisi Prizren Bölgesi Sözcüsü Vesel Gashi yaptığı açıklamada, “Polis ekipleri olay yerine hızlı bir şekilde intikal etti. Okulun içinde öğrencilere saldıran ve potansiyel tehdit oluşturan bir köpek tespit ettiler. Köpek, polislere de saldırdı ancak hızlı bir şekilde etkisiz hale getirildi” dedi.

KÖPEĞİN SAHİBİ GÖZALTINDA

Polis, saldırıya uğrayan öğrencilerden birinin 8 yaşındaki bir kız çocuğu olduğunu ve başından ciddi şekilde yaralanan öğrencinin Prizren Bölge Hastanesi’nde tedavi altına alındığını duyurdu.

Bir öğrencinin daha hastaneye kaldırıldığını açıklayan polis, diğer iki öğrencinin saldırıyı hafif yaralarla atlattığı bilgisini paylaştı.

Yerel saatle 09.50 sıralarında gerçekleşen saldırının ardından köpeğin sahibi, toplum güvenliğini tehlikeye atma suçlamasıyla gözaltına alındı.