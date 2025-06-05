Kozmetik yiyen TikTok fenomeni hayatını kaybetti

Haber Merkezi

Tayvan'da sosyal medyada "Guava Beauty" adıyla tanınan 24 yaşındaki fenomen Guava Shuishui, çektiği tehlikeli içeriklerle tanınıyordu.

Genç kadın, ruj, allık, yüz maskesi ve hatta pamuk ped gibi kozmetik ürünleri yiyerek çektiği videolarla Instagram ve TikTok'ta büyük bir takipçi kitlesine ulaştı.

Dünya genelinde tanınmaya başlayan kadın, bu tehlikeli içerikleri nedeniyle hayatını kaybetti.

YEDİĞİ ÜRÜNLERDEN ZEHİRLENDİ

South China Morning Post’un haberine göre, Guava'nın ani ölümü muhtemelen kozmetik ürünlerde bulunan kimyasallardan kaynaklanan zehirlenmeden kaynaklandı.

Ancak ölüm nedeni netleşmediği için yetkililer toksikoloji raporunun sonucunu bekliyor.

ANİDEN HASTALANIP ÖLDÜ

Guava Beauty, içeriklerinde sık sık makyaj ürünlerini test ettikten sonra tatlarına da bakıyor, takipçilerinden denemesi için yeni ürün önerileri alıyordu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ailesi, genç kadının 24 Mayıs’ta ani bir hastalık sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bu yolculuk aniden geldi ama Shuishui, her zorlu anda olduğu gibi çalışkan, ciddi ve ışıldayan haliyle direndi. Herkese teşekkür ediyoruz. O, şimdi başka bir yerde ışıldamaya devam ediyor.”

ÖLÜMÜ PANİK YARATTI

Guava’nın ölümü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Pek çok kullanıcı bu tür içeriklerin özellikle genç takipçiler üzerinde olumsuz etki yarattığını vurgularken, bazıları ise “Makyaj malzemelerini yemek eğlenceli olabilir ama kimyasal içeriği unutmayın” diyerek uyarılarda bulundu.