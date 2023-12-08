Kral Charles, Filistin destekçisi kadınla karşılaştı: Ateşkes çağrısı yapın Kral Charles, Filistin'e desteğini dile getiren protestocuyla karşı karşıya geldi. Gazze'de ateşkes çağrısında bulunması istenen Charles, kendisine yöneltilen isteği görmezden geldi.

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AA

İngiltere Kralı 3. Charles'tan, Gazze'de ateşkes çağrısı yapması istendi.

Kral Charles, başkent Londra'da Noel pazarını geziyordu.

O sırada Charles'a seslenen Filistin destekçisi bir kadın, kendisinden "Gazze'de ateşkes" çağrısında bulunmasını istedi.

Charles'a Gazze çağrısı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kral Charles, başkentteki Ealing Noel Pazarı'nda dolaşırken, bir kadının, Gazze'de ateşkes çağrılarını desteklemesi için kendisine seslendiği görüldü.

Protestocuyu görmezden geldi

Görüntülerde, Kral Charles'ın sesin geldiği tarafa yöneldiği fakat kadının talebini görmezden geldiği dikkati çekti.

Protestocunun, Kral'a, "Özgür Filistin, Kral Charles", "Derhal ateşkes", "Mutlu Noeller" diye seslendiği anlar da görüntülere yansıdı.

İngiltere Başbakanı Sunak: Masum sivillerin çektiği acılar sona ermeli

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail'in kendisini savunma hakkına verdiği desteği yineleyerek, Gazze'de yaşanan insani krize ilişkin, şöyle demişti:

Bölgedeki durum çok trajik ve daha da kötüye gidiyor. Engelsiz şekilde insani yardımların Gazze'ye ulaşması için ve çatışmalara acilen insani ara verilmesi için çabalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü masum sivillerin çektiği acılar sona ermeli.

"Filistin'e desteği iki katına çıkardık"

Sunak, Filistinli sivillere yönelik destekleri iki katına çıkardıklarını belirterek, "Ancak bu uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde olmalıdır." ifadesini kullanmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)