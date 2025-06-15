Kral Charles ve kraliyet ailesi, 'Trooping the Colour' töreninde

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Kral Charles'ın resmi doğum günü kutlaması olan Trooping the Colour etkinliğine tüm kraliyet üyeleri katıldı.

İngiltere Kralı III. Charles, Kraliçe Camilla ve Galler Prensesi Kate Middleton, kralın doğum günü onuruna düzenlenen geleneksel “Trooping the Colour” töreninde halkın karşısına çıktı.

Kral Charles’a törende Kraliçe Camilla, Prenses Kate ile çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis eşlik etti.

PRENSES KATE VE PRENS WİLLİAM

Prenses Kate ve Prens William, üç çocuğuyla törenin en dikkat çeken isimleri oldu.

İngiliz Kraliyet Ailesi, Kral Charles'ın doğum gününü coşkuyla kutladı.

Prens William ve Prenses Kate, 11 yaşındaki oğulları Prens George, 10 yaşındaki kızları Prenses Charlotte ve 7 yaşındaki oğulları Prens Louis'nin de katılımıyla, dün Londra'da "2025 Trooping the Colour" etkinliğine katıldı.

ASKERİ GEÇİŞ TÖRENİ

Kraliyet ailesi, Buckingham Sarayı’ndan tören alanına atlı birliklerle geçti. Etkinliğin ardından aile üyeleri saraya geri döndü.

Trooping the Colour, 260 yıldan uzun süredir İngiliz Hükümdarının resmi doğum gününü kutlamak için yapılan, Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından sergilenen bir askeri geçit töreni.

Askeri geçit töreni, hükümdarın resmi doğum gününü kutlamak için her yıl düzenleniyor. Ancak Kral Charles'ın gerçek doğum günü 14 Kasım.

BUCKİNGHAM SARAYI'NIN BALKONUNDA SELAMLAMA

Kraliyet üyeleri, bu kutlama töreninde Buckingham Sarayı'nın balkonunda halka poz verdi.

Kraliyet çocukları, uçakların gösterisini büyük bir heyecanla seyretti.

Balkonda ayrıca Prens William, Prenses Kate ve çocuklarına, 76 yaşındaki Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla, Charles'ın kardeşi Prenses Anne ve eşi Sir Timothy Laurence, Charles'ın en küçük kardeşi Prens Edward ve eşi Sophie de görüldü.

Törende kraliyet üyelerinin atlı arabalarla halkı selamlaması, etkinliğin en çok ilgi çeken kısmıydı.

Resmi törende halka en yakın oldukları anlarda kraliyet üyeleri, kendilerini seyreden halka el salladı.

KIYAFETLERDE RENK UYUMU

Prenses Charlotte ile annesi Prenses Kate'in kıyafetlerindeki renk uyumu büyük beğeni topladı.

Küçük prensesin yakasındaki nal şeklindeki broşun Kraliçe Elizabeth'e ait olduğu öğrenildi.