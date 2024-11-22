Kral Charles'ın taç giyme töreninin maliyeti açıklandı: 72 milyon sterlin

Haber Merkezi

Kraliçe 2'nci Elizabeth'in ölümünün ardından Kral Charles koltuğa oturmuş ve Mayıs 2023'teki taç giyme töreni ile resmen görevine başlamıştı.

Görkemli bir törenle tacına sahip olan Kral Charles için yapılan harcamanın maliyeti açıklandı.

Taç giyme töreninin, İngiltere'ye en az 72 milyon sterline mâl olduğu ortaya çıktı.

"72 MİLYON STERLİN YAKIŞIKSIZ HARCANDI"

Taç giyme törenine dünyanın dört bir yanından liderler katıldı ve ertesi gece Windsor Şatosu'nda yıldızlarla dolu bir konser düzenlendi.

Britanya'da Kraliyet karşıtı kampanyalar yürüten Republic isimli grup, taç giyme törenini vergi mükelleflerinin parasının “yakışıksız" bir şekilde boşa harcanması olarak nitelendirdi.

KRAL'A TEPKİ GÖSTERDİ

Republic CEO'su Graham Smith, Guardian'a verdiği demeçte “Tüm maliyet 72 milyon Sterlin olsa çok şaşırırdım” dedi. Smiht, “Bu, Charles'ın vergi mükelleflerine büyük masraflar çıkarmakta ısrar ettiği bir geçit töreniydi ve bu, monarşinin yıllık 500 milyon sterlinlik maliyetinin yanı sıra ödemek zorunda olmadığı devasa veraset vergisi faturasının da üstündeydi" diye devam etti.

1993'te dönemin başbakanı John Major tarafından kabul edilen bir madde uyarınca, “hükümdardan hükümdara” geçen herhangi bir miras, değeri 325 bin sterlinden fazla olan varlıklara uygulanan yüzde 40'lık vergiden muaf tutuluyor.

"ÇOCUKLAR ÖĞLE YEMEĞİNİ KARŞILAYAMAZKEN BU HARCAMA YAKIŞIKSIZ"

Smith şöyle konuştu: