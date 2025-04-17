Kremlin duyurdu: Putin ve Katar Emiri Al Sani Moskova’da görüşecek

DHA

Rusya ile Ukrayna arasında gerilim sürerken, Kremlin'den yeni bir açıklama geldi.

Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Moskova'da bir araya geleceği bildirildi.

Görüşmede, Ukrayna- Rusya savaşında olası bir barış anlaşmasını ele alacakları kaydedildi.

DMİTRY PESKOV DUYURDU

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, iki liderin Moskova'da gerçekleştireceği görüşmede ticaretin yanı sıra Ukrayna krizi ve bölgesel meseleler üzerinde durulacağını açıkladı.

"BÖLGE ÇATIŞMA POTANSİYELİYLE DOLU"

"Ukrayna meseleleri konusunda Putin ve Katar Emiri arasında kesinlikle bir görüş alışverişi olacak" diyen Peskov, Katar'ın bölgesel krizlerin çözümünde oynadığı önemli role dikkat çekerek, "Bölge çatışma potansiyeliyle dolu. Katar da birçok durumu çözme girişimlerinde çok büyük ve önemli bir rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

Putin ile El Sani, Temmuz ayında Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında bir araya geldi.