Kremlin: Kiev'e Tomahawk füzesi gönderilirse Moskova, uygun yanıtı verecek

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor.

İki ülke ateşkes görüşmelerinden sonuç alamazken son gelişmelerin ardından karşılıklı saldırılar arttı.

AMERİKAN FÜZELERİ AÇIKLAMASI

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rossiya devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Amerikalı yetkililerin Tomahawk gibi füzelerin Ukrayna'ya tedarikinin mümkün olacağına ve Rusya'nın derinliğine saldırı olasılığına ilişkin açıklamaları konusunda değerlendirmelerde bulunduğunu hatırlattı.

"RUSYA TARAFINDAN YANIT GEREKTİRECEK"

Bunun "çok tehlikeli bir semptom" olduğuna ve Moskova tarafından fark edildiğine dikkati çeken Peskov, "Eğer bu gerçekleşirse Rusya tarafından uygun bir yanıt gerektirecek, bu da yeni ve ciddi bir gerginlik sarmalına yol açacak." dedi.

Ayrıca Peskov, hiçbir silahın Ukrayna için "sihirli" olmayacağını ve olayların gidişatını değiştiremeyeceğini sözlerine ekledi.