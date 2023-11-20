Kremlin: Putin, G20 zirvesine katılacak Kremlin Sözcüsü Peskov, Devlet Başkanı Putin'in G20 Liderler Zirvesi'ne katılıp katılmayacağına yönelik soruyu yanıtladı.

AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın gündeminde, ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, G20 Liderler Zirvesi'ne katılıp katılmayacağına ilişkin tartışmalar yapılıyor.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

"Netlik kazanması gereken çok sayıda konu var"

Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini aşırı sağcı Javier Milei'nin kazanmasını değerlendiren Peskov, Rusya'nın Arjantin ile ilişkilerinde netlik kazanması gereken çok sayıda konu olduğunu söyledi.

Peskov, Arjantin halkının seçimine saygı duyduklarını ve bu ülkeyle ilişkileri geliştirmek istediklerini vurguladı.

Milei'nin geçmişte yaptığı "çeşitli" açıklamaların farkında olduklarına işaret eden Peskov, şöyle dedi:

Milei'nin seçim kampanyası sırasında yaptığı bazı açıklamalara elbette dikkat ettik ancak göreve başladıktan sonra yapacağı açıklamalara göre hareket edeceğiz.

Putin'in G20'ye katılma planı

Putin'in, Hindistan tarafından organize edilen ve 22 Kasım'da çevrim içi yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne katılıp katılmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Peskov, "Evet, katılmayı planlıyor." dedi.

"Gündem çok net"

Mevcut küresel konjonktürün fazlasıyla çalkantılı bir durumda olduğunu kaydeden Peskov, şöyle devam etti:

(Putin'in G20 konuşması) Gündem çok net. Rusya'nın son derece iyi bilinen, tutarlı ve dengeli yaklaşımının ana hatları çizilecektir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)