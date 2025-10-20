Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Budapeşte'deki zirvede Ukrayna konusunda ilerleme umuyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda gözler Budapeşte'de gerçekleşecek Putin-Trump zirvesine çevrildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki çeşitli konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

"İLERLEME SAĞLAMAYI UMUYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılması planlanan zirveye ilişkin konuşan Peskov, görüşmenin detaylarının henüz belirlenmediğini söyledi.

Planlanan zirvede ABD ile ikili ilişkileri ve Ukrayna konusunun ele alınacağını kaydeden Peskov, "Zirvede Ukrayna konusundaki barışçıl çözüm sürecinde ilerleme sağlamayı umuyoruz." ifadesini kullandı.

"AMERİKALILARLA İLETİŞİMİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

ABD ile Ukrayna konusunda yoğun çalışmalar yaptıklarını belirten Peskov, "Ukrayna konusunun çözümü konusunda Amerikalılarla iletişimimizi sürdürüyoruz, yoğun çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Peskov, Putin ve Trump'ın telefon görüşmesinde Ukrayna ile toprak takasını ele aldıklarına yönelik uluslararası basında çıkan iddialara ilişkin, "Bu telefon görüşmesiyle ilgili vermek istediğimiz tüm bilgileri verdik. Daha fazla söyleyecek bir şeyimiz yok." açıklamasını yaptı.

İRAN İLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Rusya ile İran arasındaki ilişkileri de değerlendiren Peskov, "İran'la iş birliğini her alanda genişletmeye hazırız. İran bizim ortağımız ve ilişkilerimiz çok dinamik bir şekilde gelişiyor.

İran'ın nükleer programı hakkında tarafların müzakere etmesi gerektiğine inanıyoruz. Elbette İran'a, egemen bir ülke olan İran'a bu konuda böyle aşırı baskı uygulamak için geçerli hiçbir neden yok." ifadelerini kullandı.