Ukrayna, Rusya'ya karşı deneyimli F-16 pilotu almak istiyor
ensonhaber.com

Batı'dan hava gücü isteyen Ukrayna, F-16 savaş uçaklarının sağlanmasını talep ediyor.

Ukrayna'ya ağır muharebe araçları sevk edilirken Kiev, Rusya'ya karşı direniş gücünü artırmanın peşinde.

Washington yönetimi, F-16'lar konusunda kapıyı kapatmış durumda. ise ısrarını sürdürüyor.

F-16 kullanımını bilen pilot arıyorlar

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, F-16 savaş uçağı tecrübesi olan pilotlara çağrıda bulundu.

Uluslararası kamuoyuna seslenen Reznikov, F-16 kullanımı konusunda deneyimli ve Rus ordusuna karşı savaşa katılmaya istekli olan pilotlara, Ukrayna Yabancı Lejyonu'nun kapılarının açık olduğunu söyledi.

Ukrayna: MiG-29 önemli adım ama ihtiyacımızı karşılamıyor

ABD Başkanı Joe Biden, Ukranya ordusunu işaret ederek, "Şu an F-16'ya ihtiyaçları yok." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan Ukraynalı üst düzey hava komutanı Serhiy Holubtsov, müttefikler tarafından Sovyet döneminden kalma MiG-29 savaş uçağı bağışlarının "önemli bir adım" olduğunu, fakat uçakların Ukrayna'nın gereksinimlerini tam olarak karşılamadığını belirtti.

"F-16 çok amaçlı, MiG-29 geçen yüzyıldan kalma"

NATO üyeleri Polonya ve Slovakya, geçtiğimiz günlerde MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya teslim etmeye başladı.

Holubtsov, Sovyet dönemi uçaklarının "hiç yoktan iyi olsa da", Rus hava kuvvetlerine tam olarak karşı koyamayacaklarını söyledi:

F-16, tüm hava görevlerini yerine getirebilen çok amaçlı avcı uçağıdır. MiG-29 ise ne yazık ki geçen yüzyıldan kalma.

Kiev'in taleplerini yerine getirme konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, peş peşe yaptığı çağrılarla öne çıkıyor.

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