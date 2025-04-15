Kremlin'den Ukrayna'da barış değerlendirmesi

AA

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sürerken açıklamalar peş peşe geliyor...

Bu kapsamda son olarak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

"BU KONUDA OLDUKÇA GERGİN BİR ÇALIŞMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Rusya ve ABD arasındaki ilişkilere değinen Peskov, iki ülkenin, ekonomi alanında iş birliğini sağlamak için büyük potansiyele sahip olduğunu dile getirerek, "Rusya ve ABD arasındaki etkileşim, dünya için kesinlikle istikrar sağlayıcı bir rol oynayabilir." ifadesini kullandı.

Peskov, "Moskova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna krizinin çözümü konusundaki iyimserliğini paylaşıyor mu?" sorusuna, "Bu konuda oldukça gergin bir çalışma süreci devam ediyor. Konu ağır olduğu için bundan sonuç beklemek imkansız. Çalışmalardan olumlu sonuçlar elde edeceğimizi umuyoruz. Şu anda Moskova ile Washington arasında yoğun çalışma yürütülüyor. Bu çalışmalar barışın sağlanmasına yönelik." şeklinde yanıt verdi.

PUTİN İLE TRUMP ARASINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un "tarafların Ukrayna'da kalıcı barışa yakınlaştıkları" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, bu konuda anlaşma taslağının henüz oluşturulmadığını ancak buna doğru ilerleme yönünde siyasi iradenin olduğunu kaydetti.

Avrupa'nın Ukrayna krizine yönelik yaklaşımına da değinen Peskov, Avrupa ülkelerinin, Ukrayna'da savaşın sürdürülmesi yönünde çalışmalar yapmaya ve Kiev yönetimini desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Peskov, ilerleyen günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump arasında telefon görüşmesinin planlanmadığını belirtti.

Sözcü Peskov, ABD'nin İran'a zenginleştirilmiş uranyum rezervlerini Rusya'ya devretmeyi teklif ettiği yönündeki iddiaları cevapsız bıraktı.