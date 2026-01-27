Kremlin'den yarın gerçekleşecek Putin-Şara görüşmesine ilişkin açıklama

- Rusya Devlet Başkanı Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara, yarın Moskova'da görüşecek.
- Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alınacak.
- Bu, Şara'nın Cumhurbaşkanı olarak Moskova'ya ilk resmi ziyareti olacak.
Rusya'nın başkenti Moskova önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yarın bir araya gelecek.
Kremlin Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Şara’nın yarın yapacağı görüşmeye ilişkin bilgi verildi.
GÜNDEMDE ORTA DOĞU OLACAK
Görüşmede, Orta Doğu’daki gelişmelerin istişare edileceği bilgisine yer verilen açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin de ele alınacağı kaydedildi.
ŞARA'NIN İKİNCİ ZİYARETİ
Putin, Şara ile daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova’da bir araya gelmişti.
Bu ziyaret, Beşşar Esed rejiminin Aralık 2024 sonunda sona ermesinin ardından Şara'nın Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ilk resmi Moskova ziyareti olmuştu.