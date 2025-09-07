Küresel Sumud Filosu'ndan, İsrail'in öldürdüğü Ayşenur için mesaj

İsrail askerleri, 6 Eylül 2024'te işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmıştı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmış ve hayatını kaybetmişti.

KÜRESEL SUMUD FİLOSUNDAN AYŞENUR İÇİN MESAJ

İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail askerlerinin bir yıl önce bugün öldürdüğü Ezgi'nin katlinin sorumlularının cezalandırılması talebinde bulundu.

"AYŞENUR FİLİSTİN İÇİN MÜCADELE EDERKEN İSRAİL TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ"

Paylaşımda, "Bugün tam bir yıl önce, Ayşenur, Filistin özgürlüğü için barışçıl bir şekilde mücadele ederken Batı Şeria'da İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından öldürüldü." ifadesi kullanıldı.

"İSRAİL, AYŞENUR VE YÜZ BİNLERCE FİLİSTİNLİ'Yİ ÖLDÜRÜP CEZASIZ KALDI"

Paylaşımında Ayşenur Ezgi Eygi'nin eşi Hamid Ali ve kız kardeşi Özgen Eygi Bennet'in görüntülü mesajına yer veren kuruluş, "Ayşenur ve yüz binlerce Filistinli ve müttefiki, onlarca yıldır İsrail hükümeti ve işgali tarafından öldürüldü ve bunu tamamen cezasız bir şekilde yaptılar." değerlendirmesinde bulundu.

"FİLİSTİN İÇİN YELKEN AÇARKEN O BİZİMLE"

Filistin'in güvenlik ve özgürlüğü ile insanlığın güvenlik ve özgürlüğünün birbirine bağlı olduğu vurgusu yapılan paylaşımda, Ayşenur Ezgi Eygi'nin Filistinliler için aldığı inisiyatiften övgüyle söz edildi.

Paylaşımın devamında, "Bugün Ayşenur'u anıyoruz. Yüreği, kararlılığı ve cesareti, bugün ve her zaman yelkenlerimizdeki rüzgardır. Filistin için yelken açarken o bizimle." ifadesi kullanıldı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı.

Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de toplamda 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, filoya katılmak üzere Akdeniz'e açıldı.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.